Abschieben nach Afghanistan: Österreich wird weiter mit Taliban verhandeln

Österreich wird seine "technischen Gespräche" mit Vertretern der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan fortsetzen. Das stellte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag in der "Aktuellen Stunde" des Bundesrats klar.

Dies sei nötig, um straffällig gewordene Flüchtlinge wieder in ihren Heimatstaat abschieben zu können. Der Innenminister betonte dabei, dass es sich jedoch um keine "diplomatischen Gespräche" handle.