Wegen Abschiebungen: Beamte der Taliban besuchten Innenministerium

Vertreter des afghanischen Taliban-Regimes haben Österreichs Innenministerium einen Besuch abgestattet. Einen entsprechenden Standard-Bericht bestätigte das Ressort am Donnerstag APA und KURIER. Gespräche und Kooperation zwischen der afghanischen Administration und dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl seien notwendig, um Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan umzusetzen, heißt es in einer Stellungnahme.

Österreich ist bestrebt, vor allem straffällig gewordene und abgelehnte afghanische Asylwerber in ihr Heimatland abzuschieben, obwohl dort das radikal-islamische Taliban-Regime an der Macht ist. Deutschland hat bereits Außerlandesbringungen nach Kabul vorgenommen.

Demnach haben sich in Vorbereitung von Abschiebungen die Beamten der Taliban-Administration an der Identifizierung von rund zwei Dutzend Personen beteiligt. Beamte des BFA hatten zu Beginn des Jahres Afghanistan besucht. Es ist also zumindest der zweite bilaterale Kontakt.