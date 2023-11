Taliban-Auftritt in Kölner Moschee: Faeser fordert Antworten

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat den Auftritt eines hochrangigen Taliban-Funktionärs in einer Kölner Moschee heftig kritisiert und Aufklärung eingefordert.

"Der Auftritt des Taliban-Vertreters in Köln ist vollkommen inakzeptabel und scharf zu verurteilen", sagte die SPD-Politikerin am Samstag in Berlin. "Niemand darf radikalen Islamisten in Deutschland eine Bühne bieten."

➤ Mehr lesen: Taliban-Nachrichtenagentur publiziert nun auch auf Deutsch

Die Taliban seien für massive Menschenrechtsverletzungen verantwortlich, sagte Faeser weiter. "Wir schützen in Deutschland viele Geflüchtete aus Afghanistan vor der Unterdrückungsherrschaft der Taliban. Deshalb haben Taliban-Funktionäre absolut nichts zu suchen in Deutschland." Die zuständigen Behörden gingen dem Fall intensiv nach. Vom Dachverband Ditib, dem die Kölner Moschee angehört, erwarte man "eine vollständige und schnelle Aufklärung, wie es zu dem Auftritt in Köln kommen konnte".