Syrien: WikiLeaks fängt 2 Millionen Mails ab

Mehr als zwei Millionen E-Mails von syrischen Politikern, Ministerien und Firmen – all dies halten Julian Assange und seine WikiLeaks-Mannschaft nun in Händen. Die Mails, die aus aus dem Zeitraum von August 2006 bis März 2012 stammen, werden derzeit in einer Pressekonferenz präsentiert. In einer zuvor ausgeschickten Mitteilung – die Pressekonferenz hätte per Livestream übertragen werden sollen, der WikiLeaks-Server war allerdings zu diesem Zeitpunkt offenbar aus Überlastung down – meldete sich auch Julian Assange zu Wort.

Die "außergewöhnliche Datensammlung" stamme von 680 syrischen Institutionen und Domains – darunter die Ministerien für Präsidentschafts-Angelegenheiten, Äußeres, Finanzen, Information, Transport und Kultur. Binnen der kommenden zwei Monate werden die Daten ausgewertet und via WikiLeaks und über diverse Medien – wie etwa die ARD in Deutschland – publiziert.