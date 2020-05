Syrien: USA drohen mit Botschaftsschließung

Eine Situation, aus der die USA jetzt Konsequenzen zu ziehen scheinen. Die Sicherheitslage sei mittlerweile zu bedrohlich, um einen Betrieb der Botschaft in Damaskus aufrecht zu erhalten, zitierte die Washington Post einen nicht genannten Sprecher des US-Außenamtes. Man werde die Botschaft wohl schließen müssen, wenn der Schutz der Vertretung nicht rasch verstärkt werde, hieß es. Das angegebene Zeitfenster: Bis Ende des Monats. Der Sprecher des US-Präsidialamtes Jay Carney sprach davon, dass Assad die Lage nicht mehr unter Kontrolle habe, forderte ein sofortiges Ende der Gewalt und nannte einen Rücktritt des bedrängten Präsidenten „unvermeidlich“.

Beobachter sehen Syrien längst in Bürgerkrieg versinken. Und daran hat auch die Beobachtermission der Arabischen Liga (AL) nichts geändert, die heute über eine Fortsetzung ihrer Mission entscheiden will. Der Bericht ihrer Beobachter sollte der AL am Samstag vorgelegt werden. Ein Bericht, der schon vor seinem Erscheinen, massive Kritik hervor gerufen hatte. Die syrische Opposition wollte der AL daher auch in einem separaten Schreiben ihre Sicht der Lage darlegen.