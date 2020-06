Syrien: Türkei bereitet Einmarsch vor

Wir haben den Abzug einiger Einheiten aus einigen Provinzen bereits vorgenommen", behauptete der syrische Außenminister Walid al-Moualem am Dienstag während seines Besuchs in Moskau. "In der ganzen Provinz Hama ist Artilleriebeschuss zu hören", meldete hingegen die Opposition. Es gebe weitere, heftige Angriffe der Regierungstruppen in den Provinzen Hama und Homs sowie der Region Aleppo.

Da es für beide Darstellungen keine unabhängige Bestätigung gab, blieb die Frage offen, ob der Friedensplan des UN-Sondergesandten Kofi Annan noch eine Chance hat. Demnach sollte sich die Armee ab Dienstagfrüh aus den Städten zurückziehen und ab Donnerstag eine landesweite Waffenruhe gelten.

Laut Annan, der ein Auffanglager für syrische Flüchtlinge in der Türkei besuchte und danach den UN-Sicherheitsrat über die Lage in Syrien informieren wollte, war es am Dienstag trotz aller Kämpfe noch zu früh, um den Friedensplan und die darin vorgesehene Waffenruhe für gescheitert zu erklären.