Syrien: Rebellion wird für manche zum Dschihad

Es ist ein einigermaßen seltenes Eingeständnis, das die weltgrößte Spionageagentur dieser Tage über anonyme Quellen an Medien durchsickern ließ. Die Washington Post zitiert US-Vertreter – und die sagen zusammenfassend, dass die CIA keine Ahnung habe, wer die syrische Opposition genau sei und wer das Sagen habe in den Reihen der Freien Syrischen Armee (FSA). "Die USA haben große Mühe, ein klares Bild von den Oppositionskräften in Syrien zu bekommen", der CIA sei es "nicht gelungen, eine Präsenz in Syrien aufzubauen". Am Dienstag rangen sich die USA dennoch durch, ihre Strategie zu ändern: Die FSA soll stärker als bisher mit Kommunikationsmitteln und Geheimdienst-Informationen versorgt werden.

Schwere Kämpfe toben seit Tagen in Aleppo im Norden. In der Hauptstadt Damaskus gab es erneut Kämpfe um Vororte. Chemische Waffen wurden laut Angaben des Regimes in sichere Basen gebracht, um zu verhindern, dass sie Rebellen in die Hände fallen. Und nach missverständlichen Aussagen vom Montag und darauf folgenden US-Drohungen hieß es in Damaskus, man werde diese Waffen keinesfalls einsetzen. Mehrere Grenzübergänge werden seit Tagen von Rebellen kontrolliert – zur Türkei und zum Irak. Der Irak öffnete die Grenze am Dienstag für Flüchtlinge.