Syrien: Neues Massaker bei Damaskus

Auch zum Thema Syrien möchte der Gastgeber die halbe Welt hinter sich scharen: Die Blockfreien seien "gegen jede fremde Einmischung und terroristische Aktivitäten", erklärte Salehis Sprecher, das syrische Volk solle über sein Schicksal entscheiden. Was er nicht erwähnte ist die Tatsache, dass der Iran seinen Verbündeten Assad aktiv mit Waffenlieferungen und angeblich auch Milizkämpfern unterstützt. Erst gestern lief ein iranisches Schiff durch den Suezkanal, auf dem Waffen für Syrien vermutet werden. Teheran will in den nächsten Tagen einen neuen Vorschlag zur Lösung des Syrien-Konflikts vorlegen.

Einen Rückzieher machten die Iraner in Sachen Hamas: Deren Chef im Gaza-Streifen, Ismail Haniyeh, sei doch nicht zum Gipfel eingeladen, hieß es am Sonntag. Palästinenser-Präsident Abbas, der den Alleinvertretungsanspruch stellt, hätte sonst seine Teilnahme abgesagt.