Syrien: Neuer Krach nach Annans Abgang

Was der völlig zerstrittene UN-Sicherheitsrat seit Monaten nicht zustande gebracht hatte, wollte die Vollversammlung der Vereinten Nationen am Freitag wettmachen: Den Delegierten der 193 Mitgliedsstaaten lag ein Resolutionsentwurf arabischer Staaten vor, in dem das Blutbad von Bashar al-Assad am eigenen Volk scharf verurteilt wird. An einer überwältigenden Zustimmung wurde nicht gezweifelt. Eine Resolution der Vollversammlung hat zwar keine unmittelbare Konsequenz, sie ist aber ein starkes politisches Signal. Und in diesem Fall stellt sie auch einen stillen Protest gegen die Tatenlosigkeit des Sicherheitsrats dar.

Dessen Mitglieder waren gestern damit beschäftigt, sich gegenseitig die Schuld am Rückzug des entnervten Syrien-Sondergesandten zuzuschieben. Die USA warfen Russland und China vor, durch ihre Dauerblockade sämtlicher Sanktionsan­drohungen die Arbeit Annans boykottiert zu haben. Russlands Vizeaußenminister Gennadi Gatilow stellte hingegen in den Raum, der Vermittler sei aus dem Spiel genommen worden, "um freie Hand für den Einsatz von Gewalt zu haben".