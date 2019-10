Syrien-Konflikt: "Erdoğan hat einen Plan, Europa nicht"

Eine geplante Annexion Nordsyriens durch die Türkei schließt Walter Posch, Türkei- und Nahostexperte am Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement, aus. Gebietseroberungen könnte die Türkei aber „als Faustpfand“ in Verhandlungen verwenden, sagte Posch am Donnerstag vor Journalisten.

„Ab dem Zeitpunkt, wenn Syrien offiziell die Kontrolle über das Gebiet übernimmt, kann ein Kompromiss mit Damaskus – mit russischer Vermittlung – ausverhandelt werden.“ Posch geht „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ von einer „gesichtswahrenden“ Lösung aus. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan werde diese dann „als begnadeter Populist auch seiner Bevölkerung verkaufen können“, ist er überzeugt. Wichtig für Erdoğan sei allerdings, dass er die Repatriierung von bis zu 250.000 Flüchtlingen nach Nordsyrien bewerkstelligen kann.