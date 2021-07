Hickhack vor dem Genf-Gipfel

Nicht weniger kompliziert ist es auf internationaler Ebene. Russland etwa hatte wiederholt die Aufstellung einer Liste terroristischer Gruppen gefordert, mit denen keine Gespräche geführt werden. Das ist bisher nicht passiert. Russland ist da mehr oder weniger auf Linie mit dem Iran sowie der syrischen Regierung, die praktisch alle bewaffneten Gruppen, die gegen Assad kämpfen, als "terroristisch" sehen.

Die USA sehen das anders: Washington besteht zwar nicht mehr auf einem sofortigen Rücktritt von Syriens Machthaber Assad, will aber keinesfalls eine Rückkehr zum Status quo vor Kriegsbeginn. Diese angedeutete Kursänderung hat die großteils ohnehin US-abgeneigte syrische Opposition verprellt, was den Einfluss der sunnitischen Regionalmacht Saudi-Arabien vergrößert. Saudi-Arabien aber verfolgt in Syrien eigene Ziele im Wettstreit mit der Regionalmacht Iran und fördert offen radikale Gruppen.

US-NATO-Partner Türkei wiederum scheint weniger IS und Co. als die kurdische Selbstverwaltung der PYD (sie steht der als Terrorgruppe gelisteten PKK nahe) in Nordsyrien als größte Gefahr zu orten. Die Miliz der PYD aber wird von den USA als vertrauenswürdigste Kraft in Syrien betrachtet.

Immerhin konnten sich die USA und Russland bereits auf einen prinzipiellen Fahrplan zur Beendigung des Krieges einigen: Binnen 18 Monaten sollen Wahlen stattfinden. Bedingung dafür: Ein Waffenstillstand. Der Kreml gab sich im Vorfeld der jetzigen Genf-Runde aber pessimistisch, dass man sich darauf wird einigen können.

Wohl, weil der Anreiz fehlt: So lange eine Kriegspartei Aussicht auf militärische Siege hat, stehen die Chancen auf eine Einigung schlecht. Mit Russlands Luft- sowie Irans Boden-Unterstützung ist die syrische Armee derzeit auf dem Vormarsch. Dabei aber wächst jeden Tag das Potenzial des Konflikts, noch weiter auszuufern. Die militärischen Siege der Kurden gegen den IS lassen den Unsicherheitsfaktor Türkei anwachsen. Und hinzu kommt der iranisch-saudische Stellvertreterkrieg, in den sich beide Seiten verbissen haben.