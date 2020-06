Syrien: Der blutigste Tag

Syriens I­nformationsministerium wies Rückzugspläne Assads wütend zurück. Und auch das Außenamt in Moskau ruderte zurück: Orlows Äußerung sei aus dem Zusammenhang gerissen worden.

In mehreren Stadtteilen von Damaskus hielten auch am Freitag – dem ersten Tag des Ramadan – die heftigen Straßenkämpfe an. Nach Angaben der Opposition feuerten Kampfhubschrauber Raketen auf den Bezirk Midan ab. Auch schwere Panzer kamen zum Einsatz. Das staatliche Fernsehen meldete später, Midan sei von "Terroristen gesäubert" worden, die Aufständischen sprachen von einem "taktischen Rückzug".

Gekämpft wurde auch an den drei Grenzübergängen zur Türkei und zum Irak, die die Freie Syrische Armee unter ihre Kontrolle gebracht hatte. Der Irak verstärkte als Reaktion seine Grenztruppen und sperrte angeblich den Übergang auch. Vor allem Männer im Kampfalter wurden nicht mehr durchgelassen, der Irak fürchtete ein Übergreifen der Krise. Da die syrische Regierung ihre abnehmenden Kräfte zunehmend auf strategisch wichtige Schauplätze konzentrieren muss, erzielen die Regimegegner in anderen Landesteilen Fortschritte.

Syrische Deserteure haben unterdessen die bewaffnete Opposition aufgerufen, ausländische Kämpfer auf Seiten des Regimes zu töten. Soldaten der syrischen Armee hätten noch bis Ende Juli die Chance, sich der Revolution anzuschließen.



Die Kämpfe fordern einen hohen Blutzoll. Allein am Donnerstag sollen 310 Menschen in Syrien ums Leben gekommen sein – der blutigste Tag seit Beginn des Aufstands. Nach Schätzungen des Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind binnen 48 Stunden 30.000 Syrer in den benachbarten Libanon geflohen. In Syrien selbst sollen mehr als eine Million Binnenflüchtlinge unterwegs sein. Aus der Türkei wurde die Flucht weiterer hoher Offiziere gemeldet, 22 syrische Generäle sind schon übergelaufen. Geheimdienstchef Hisham Bekhtyar soll seinen Verletzungen erlegen sein, die er am Mittwoch beim Bombenanschlag in Damaskus erlitten hatte.