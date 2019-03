Syrien: 22 Tote bei erneutem Luftangriff

Bei erneuten Luftangriffen auf die von Rebellen kontrollierte Deeskalationszone im Nordwesten Syriens sind Aktivisten zufolge mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern in der Stadt Idlib seien sieben Kinder, erklärte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Donnerstag. Die Angriffe waren den Angaben zufolge bereits am Mittwoch ausgeführt worden.

Häftlinge geflohen

Demnach wurden auch neun Häftlinge beim Beschuss eines Gefängnisses getötet. Es gebe Dutzende Verletzte, teilten die Menschenrechtler weiter mit. Auch die Rettungsorganisation Weißhelme meldete Tote. Oppositionsnahen Medien zufolge konnten bei dem Angriff auf das Zentralgefängnis in Idlib zahlreiche Häftlinge fliehen.