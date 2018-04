Syrern droht Enteignung und Hunger

In Brüssel wird an diesem Mittwoch um Milliarden Dollar für die Versorgung der syrischen Bevölkerung gerungen. Mindestens 6,5 Millionen Menschen fehlt es an allem, die Kapazitäten der Hilfsorganisationen sind nach sieben Jahren Bürgerkrieg erschöpft. Der Kriegsherr selbst, Bashar al-Assad, arbeitet derweil fleißig weiter an seinem Machterhalt.

Sein jüngster perfider Schachzug: Unter dem Stichwort Wiederaufbau wird per „Dekret Nummer 10“ in jeder Gemeinde eine neue Behörde installiert, die Bebauungspläne ausarbeitet. Formellen Kataster gibt es ohnehin kaum, oder sie wurden – wie in der einstigen Widerstandshochburg Homs – im Krieg zerstört. Sowie ein neuer Bebauungsplan von der Behörde per Dekret erlassen wurde, tickt die Uhr: Jeder Syrer hat dann laut deutschen Medienberichten vier Wochen Zeit, um vor Ort selbst oder durch einen Verwandten nachzuweisen, dass er der Besitzer von Grund und Boden, einer Wohnung, eines Hauses – oder den Resten davon – ist.