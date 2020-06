Syrer schießen türkischen Kampfjet ab

Dieser Abschuss kommt zu einem Zeitpunkt, da sich der Konflikt innerhalb Syriens dramatisch zuspitzt. Vor einer Woche hat die UNO ihre Beobachtermission auf Eis gelegt, nachdem die Tätigkeit der unbewaffneten UN-Soldaten zu gefährlich geworden war. Seither toben schwere Kämpfe in mehreren Landesteilen.

UN-Sondervermittler Kofi Annan sprach am Freitag in Genf gegenüber Journalisten davon, dass der Konflikt in Syrien rasch auf die ganze Region übergreifen werde, wenn "einflussreiche Mächte" nicht entschlossen für Frieden sorgten. Eine klare Botschaft an Russland und China, die sich im UN-Sicherheitsrat gegen ein schärferes Vorgehen gegen das syrische Regime stemmen. "Ich fürchte", so Annan, "wir nähern uns dem Tag, an dem es zu spät sein wird, um noch zu verhindern, dass diese Krise außer Kontrolle gerät".