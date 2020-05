Symbolträchtige Stärkung für Balten

Es ist ein symbolträchtiger Besuch vor einem historischen Gipfel – oder auch ein historischer Besuch vor einem symbolträchtigen Gipfel. Am Dienstagabend traf US-Präsident Barack Obama in Estlands Hauptstadt Tallinn ein. Am Mittwoch wollte er dort die Staatschefs der baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland treffen. Am Donnerstag wird Obama in Newport im britischen Wales erwartet. Dort treffen einander die Staatschefs und Außenminister der NATO-Staaten. Und sowohl in Tallinn als auch in Newport steht ein Thema ganz oben auf der Tagesordnung: Die Krise in der Ukraine – oder die Krise zwischen EU sowie USA und Russland.

Die baltischen Staaten sind allesamt NATO-Mitglieder – und als solche die einzigen Zerfallsprodukte der Sowjetunion im Verband des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses. Und sie verbindet eine Gegebenheit: Sie alle beherbergen große russische Minderheiten, die in manchen Landesteilen die Bevölkerungsmehrheit stellen und sich oftmals als Bürger zweiter Klasse verstehen – was politische Partizipation oder Anerkennung ihrer Muttersprache angeht. Umstände, die Russland wiederholt scharf kritisiert hat – wenn es auch keinerlei separatistische Tendenzen in den baltischen Staaten gibt.

Die Annexion der Krim sowie die Krise in der Ostukraine und Russlands zumindest verbal offene Unterstützung pro-russischer Bewegungen bereiten den baltischen Staaten Sorgen. So ist Obamas Visite vor allem als Signal an sie zu verstehen. Und als Signal an Moskau. In der Reiseankündigung war seitens des Weißen Hauses von "eisernen Verpflichtungen" die Rede. Ein klarer Hinweis auf die Beistandspflicht der NATO-Staaten, festgelegt in Artikel 5 des NATO-Vertrages. Es ist genau dieses Bekenntnis, dass die Vertreter der baltischen Staaten einfordern und wohl erhalten.