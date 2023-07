Tokio: Meistbefahrene U-Bahn-Linie hat Verspätung

In Japan sind Verspätungen derart selten, dass es bisweilen zur Top-Nachricht wird, wenn es doch einmal vorkommt. So geschehen am Montag in Tokio auf der Yamanote-Linie in Tokio, eine der verkehrsreichsten und wichtigsten Bahnlinien der Metropolregion: An diesem Tag fielen wegen einer Signalstörung gleich in der Früh die ersten planmäßigen Züge aus. Für Japans Medien war das prompt die Hauptnachricht. Rund 110.000 Menschen seien von der Betriebsstörung betroffen gewesen.