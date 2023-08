Stromausfall in ganz Libyen: "Technische Experimente"

Im gesamten B├╝rgerkriegsland Libyen gibt es seit Mittwochmittag keinen Strom mehr. Die Elektrizit├Ąt sei f├╝r "technische Experimente" im Zuge von Erneuerungen am Stromnetz abgestellt worden, teilte der staatliche Versorger General Electricity Company am Mittwoch mit. Das Unternehmen hatte den Blackout zuvor nicht angek├╝ndigt. Nach Ende der Arbeiten soll der Strom wieder flie├čen.

Der karge W├╝stenstaat in Nordafrika hat gro├če ├ľl- und Gasvorkommen. Im Land selbst ist der Treibstoff aber mitunter knapp. In der Vergangenheit kam es h├Ąufig zu Stromausf├Ąllen und -abschaltungen, oft war das Netz ├╝berlastet. Die Lage hat sich aber inzwischen verbessert, auch weil seit einigen Jahren wieder mehr ausl├Ąndische Unternehmen an Reparaturen sowie der Stabilisierung des libyschen Stromnetzes beteiligt sind.

