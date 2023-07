Streit unter rechten US-Republikanern: Ausschluss von Taylor Greene

Lobby für Gemäßigte nicht duldbar

Hintergrund dürfte aber auch eine strategische Allianz sein, die Taylor Greene in den vergangenen Monaten eingegangen war: Sie hatte sich dem gemäßigteren Mehrheitsführer der Republikaner in der unteren Kammer des Kongresses, Kevin McCarthy, zugewandt. Unter anderem soll sie McCarthy geholfen haben, den am rechten Rand unbeliebten Kompromiss mit Präsident Joe Biden im Schuldenstreit durch das Haus zu bringen. Danach waren Gerüchte über Risse im besonders Trump-treuen Lager der Republikaner aufgetaucht.