Strassenschlachten nach Präsidentenwahl

Die Sicherheitskräfte setzten am Montag Tränengas gegen Hunderte Demonstranten ein. Der bei der Wahl am Sonntag knapp unterlegene Oppositionsführer Henrique Capriles vermutet Wahlbetrug und fordert eine Neuauszählung der Stimmen. Trotz der Proteste erklärte die Wahlkommission Maduro mit 50,8 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger. Capriles kam demnach auf 49,0 Prozent. Er und sein Stab sprechen allerdings von etwa 3200 Unregelmäßigkeiten am Wahltag.