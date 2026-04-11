Trump: US-Militär beginnt mit Räumung der Straße von Hormus

"Wir beginnen jetzt mit dem Prozess der Räumung der Straße von Hormus", schrieb er am Samstag in sozialen Medien. Was er damit genau meint, blieb zunächst offen. Weiters erklärte das US-amerikanische Staatsoberhaupt, alle iranischen Minenleger seien versenkt worden.

Der Iran hat die Meerenge während des Krieges mit den USA geschlossen.