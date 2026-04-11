Ausland

Trump: US-Militär beginnt mit Räumung der Straße von Hormus

Das US-Militär startet nach Angaben von Präsident Donald Trump die Öffnung der Straße von Hormus. Was er damit genau meint, blieb zunächst offen.
11.04.2026, 16:08

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U.S. President Trump boards Air Force One at Joint Base Andrews

"Wir beginnen jetzt mit dem Prozess der Räumung der Straße von Hormus", schrieb er am Samstag in sozialen Medien. Was er damit genau meint, blieb zunächst offen. Weiters erklärte das US-amerikanische Staatsoberhaupt, alle iranischen Minenleger seien versenkt worden. 

Der Iran hat die Meerenge während des Krieges mit den USA geschlossen.

Maut in der Straße von Hormus: Der Hebel, der den Iran reich machen soll

Ein Vertreter des iranischen Militärs wies indes einen Bericht zurück, nach dem US-Schiffe die Straße von Hormus passiert haben sollen. 

Zuvor hatte ein Reporter des Medienportals Axios auf X berichtet, mehrere Schiffe der US-Marine hätten die Meerenge durchquert.

Donald Trump Iran
Agenturen  | 

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