Straße von Hormus: Blockade mit massiven Auswirkungen

Seit dem Beginn des Iran-Kriegs am 28. Februar ist die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Verkehrsrouten im weltweiten Ölhandel, faktisch gesperrt. Der Iran lässt seither kaum noch Schiffsverkehr durch die Meerenge zu - mit massiven Auswirkungen. Mehr als 20 Vorfälle Seit Monatsbeginn haben laut der britischen Behörde für Sicherheit im Schiffsverkehr (UKMTO) 23 Handelsschiffe, darunter zehn Tanker, Angriffe oder Sicherheitsvorfälle im Persischen Golf, in der Straße von Hormuz oder im Golf von Oman gemeldet. Darüber hinaus meldeten die iranischen Revolutionsgarden vier weitere Angriffe auf Schiffe, die nicht von internationalen Behörden bestätigt wurden.

Bisher mindestens acht Todesopfer Seit Beginn des Iran-Kriegs wurden in der Region laut der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO acht Seeleute oder Hafenarbeiter getötet. Vier weitere gelten als vermisst, zehn wurden verletzt. Schiffsverkehr um 95 Prozent zurückgegangen Normalerweise durchqueren nach Expertenangaben pro Tag etwa 120 Schiffe die Straße von Hormuz. Zwischen dem 1. und dem 19. März jedoch wurden nach Angaben des Unternehmens Kpler insgesamt nur 114 Durchfahrten von Frachtern registriert. Der Schiffsverkehr durch die Meerenge ging damit um 95 Prozent zurück. Von den 114 Frachtern hatten 69 Öl oder Gas geladen, die meisten fuhren in Richtung Osten. In den vergangenen Tagen gab es nach Angaben des Unternehmens Clarksons pro Tag etwa fünf Durchfahrten.