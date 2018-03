Strafzölle: Kurz erwartet "richtige Entscheidung" der USA

Kurz verwies auf die engen wirtschaftlichen Beziehungen der EU zu den USA. "Gerade als österreichischer Kanzler eines exportorientierten Landes ist uns das auch wichtig. Wir profitieren vom Freihandel mit den USA und erwarten, dass sie keine neuen Handelsbarrieren schaffen werden."

Befragt, ob trotzdem Klagen gegen die US-Strafzölle vor der WTO eingebracht werden sollten, sagte der Kanzler, "wir werden Schritt für Schritt bewerten. Der Handel zwischen den USA und der EU dürfe nicht gefährdet sein. "Wir wollen keinen Handelskrieg zwischen den USA und der EU. Ich habe immer klar gesagt, bei der Idee, die in den USA aufgekommen ist, wir hoffen, dass es nicht dazu kommt."

May will dauerhafte EU-Ausnahme

Die britische Premierministerin Theresa May hat die vorläufige Ausnahme der EU bei den US-Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium begrüßt. Nun gehe es darum, eine dauerhafte Ausnahme für die EU zu erreichen, sagte May am Freitag in Brüssel. Anders als geplant nehme sie wegen der Handelsdebatte zunächst doch weiter an den Beratungen mit den anderen 27 EU-Staats- und Regierungschefs teil.

"Ich bleibe, weil dies wichtig für Großbritannien und die britischen Stahlarbeiter ist", sagte sie. Das Land will im April 2019 aus der EU ausscheiden und damit auch aus der gemeinsamen Handelspolitik der Europäischen Union. Auch der irische Ministerpräsident Leo Varadkar begrüßte die amerikanischen Ausnahmen für die EU.