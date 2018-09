Strache knüpft Kontakte in Aserbaidschan

Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist mit einer FPÖ-Delegation in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku eingetroffen. Die Reise dient dem Knüpfen von Kontakten. Geplant ist ein Treffen mit Regierungsvertretern sowie mit Präsident Ilham Aliyev, das kurzfristig auf Mittwoch verschoben wurde. In seiner Funktion als Sportminister nimmt Strache am Abend zuvor an der Eröffnung der Judo-WM teil.

Neben Strache ist auch der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann im Nationalrat, Johann Gudenus, Teil der Delegation. Er reist erst im Laufe des Tages an. Auch die freiheitlichen Mandatare Gerald Hauser und Markus Tschank sind Teil der Delegation. Bei den Gesprächen mit den aserbaidschanischen Regierungsvertretern soll es unter anderem um den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gehen, etwa bei Infrastrukturprojekten.