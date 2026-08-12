Kriegsführung: Washington zieht Kiew die Grenzen auf
Die Ukraine hat einem Bericht der Financial Times zufolge auf Drängen der USA Angriffe auf Öltanker eingestellt, die über den russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk kasachisches Rohöl aufnehmen. US-Vizepräsident JD Vance habe die Regierung in Kiew Ende Juli dazu aufgefordert.
Washington sei besorgt gewesen, dass die Angriffe die internationalen Ölmärkte destabilisieren und amerikanische Unternehmen treffen könnten. Kiew kam der Aufforderung dem Bericht zufolge nach.
Russisches Kind bei neuem Angriff auf Noworossijsk getötet
Andere russische Ziele in Noworossijsk sind von dieser Einschränkung jedoch nicht betroffen. So griff die Ukraine in der Nacht zum Mittwoch erneut Ziele in Noworossijsk an. Nach Angaben der russischen Behörden wurde dabei ein Kind getötet, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Vier Unternehmen und mehr als zwei Dutzend Wohngebäude seien beschädigt worden.
In der Region Krasnodar wurde nach Angaben von Gouverneur Weniamin Kondratjew bei den Angriffen eine weitere Person getötet, mehrere Menschen wurden verletzt.
- Kasachisches statt russisches Öl: Über das Caspian Pipeline Consortium (CPC) wird vor allem Rohöl aus Kasachstan über Noworossijsk exportiert.
- US-Konzerne betroffen: Chevron hält 15 Prozent am CPC, ExxonMobil über eine Tochter 7,5 Prozent.
- Tanker getroffen: Bei ukrainischen Angriffen im Juli wurde unter anderem ein von Chevron gecharterter Tanker getroffen.
- Auswirkungen auf den Ölmarkt: Die Angriffe beeinträchtigten zeitweise bis zu 20 Prozent der CPC-Verladungen. Kasachstans Ölproduktion sank im Juli gegenüber Juni um 14 Prozent.
- Kein genereller Angriffsstopp: Die amerikanische Forderung bezog sich auf CPC-Infrastruktur und bestimmte nicht-russische Schiffe. Angriffe auf russische Energieanlagen sind davon nicht grundsätzlich erfasst.
- Politische Dimension: Der Vorgang zeigt, dass Washington Einfluss auf die ukrainische Zielauswahl nimmt, wenn die Kriegsführung internationale Energieversorgung und amerikanische Wirtschaftsinteressen berührt.
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