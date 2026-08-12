Kriegsführung: Washington zieht Kiew die Grenzen auf

Die Ukraine hat einem Bericht der Financial Times zufolge auf Drängen der USA Angriffe auf Öltanker eingestellt, die über den russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk kasachisches Rohöl aufnehmen. US-Vizepräsident JD Vance habe die Regierung in Kiew Ende Juli dazu aufgefordert.

Washington sei besorgt gewesen, dass die Angriffe die internationalen Ölmärkte destabilisieren und amerikanische Unternehmen treffen könnten. Kiew kam der Aufforderung dem Bericht zufolge nach.

Russisches Kind bei neuem Angriff auf Noworossijsk getötet

Andere russische Ziele in Noworossijsk sind von dieser Einschränkung jedoch nicht betroffen. So griff die Ukraine in der Nacht zum Mittwoch erneut Ziele in Noworossijsk an. Nach Angaben der russischen Behörden wurde dabei ein Kind getötet, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Vier Unternehmen und mehr als zwei Dutzend Wohngebäude seien beschädigt worden.