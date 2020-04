Stiller Geburtstag für die Queen: Der Kummer der späten Jahre

Es ging um die aktuelle Krise, und die sonst nicht gerade zur Dramatik neigende Elizabeth erinnerte in bewegenden Worten an jene Krise, in der sie zum ersten Mal zu den Briten gesprochen hatte. Während des Zweiten Weltkriegs, als deutsche Bomber London in Brand schossen, war die damals 14-Jährige im Radio aufgetreten.

Resolut in jeder Krise

Für inzwischen drei Generationen von Briten hat sie dieses Bild von sich bewahrt: Die resolute, ein wenig spröde und sachliche Herrscherin, auf die man sich in jeder Krise verlassen kann.

Resolut hat die Königin ja auch die jüngsten Krisen in der Familie bewältigt. Als Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan, genervt von der britischen Klatschpresse, zu Jahresbeginn ihre Verpflichtungen als Royals aufkündigten, machte die Oma ihnen klar, welche Konsequenzen das haben würde: Mit den Verpflichtungen seien auch alle Privilegien perdu. Ein königliches Leben nach eigenem Geschmack werde es nicht geben.

Philip genervt

Auch da ist ihr Ehemann ihr treu zur Seite gestanden. Dem Pflichtmenschen Philip gehen die Empfindlichkeiten von Harry und Meghan ohnehin auf die Nerven.

Unterstützung für den Papa kommt auch von Tochter Anne. Das wohl bescheidenste und unprätentiöseste Kind der Queen ermahnte Neffen Harry in einem Interview mit Vanity Fair: „Diese jüngere Generation, die meint, dass sie alles auf ganz neue Weise machen muss. Die sollen bitte nicht das Rad neu erfinden.“