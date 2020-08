Stau an der Grenze: Für deutsche Urlauber wurde die Rückreise zur Tortur

Am Ende steckten Urlauber bis zu zwölf Stunden oder länger im Stau fest. Manche drehten davon Videos oder machten ihren Unmut im Netz Luft.

So wie Bernhard Neuhoff, Journalist beim Bayerischen Rundfunk, der mit seiner Familie am Rückweg von Kroatien war und im aktuellen KURIER-Podcast von den Szenen erzählt, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgespielt haben. Am Anfang wäre die Stimmung noch nett gewesen: Junge Menschen haben Musik angemacht, jemand praktizierte Yoga. Später wurde dann verstärkt gehupt, da einige in ihren Autos eingeschlafen wären. Manche, so Neuhoff, hätten da „ihrer Wut freien Lauf lassen“.