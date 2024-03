Staatstrauer in Russland nach Anschlag bei Moskau

Russland hat nach dem schwersten Anschlag seit 20 Jahren mit einem nationalen Tag der Trauer der Opfer gedacht. Flaggen wehten am Sonntag landesweit auf halbmast. Zahlreiche Menschen legten Blumen am Anschlagsort, der ausgebrannten Crocus City Hall , am Rande von Moskau nieder, wo vier Attentäter am Freitagabend bei einem Konzert der noch aus der Sowjet-Zeit stammenden Rockgruppe Piknik um sich schossen.

Täter in Moskauer Zentrale des staatlichen Ermittlungskomitees

Zu dem Anschlag bekannt sich die Extremisten-Organisation Islamischer Staat (IS). Doch Präsident Wladimir Putin hat die Islamisten bisher nicht öffentlich im Zusammenhang mit dem Anschlag erwähnt, auch wenn er die Tat dem "internationalen Terrorismus" zuschrieb, sondern eine Verbindung zur Ukraine gezogen. Die Ukraine bestritt wiederholt, etwas mit dem Anschlag zu tun zu haben.

Die Attentäter hätten versucht, sich in die Ukraine abzusetzen und auf "der ukrainischen Seite" habe es Vorbereitungen gegeben, sie über die Grenze zu bringen, sagte Putin in einer Ansprache an die Nation am Samstag. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB erklärte, die Bewaffneten hätten Kontakte in der Ukraine und seien in der Nähe der Grenze gefasst worden.

Die mutmaßlichen Täter wurden am Sonntag in die Moskauer Zentrale des staatlichen Ermittlungskomitees gebracht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Putin vor, die Schuld auf die Ukraine abwälzen zu wollen. Es sei "absolut vorhersehbar" gewesen, dass Putin 24 Stunden lang geschwiegen habe, bevor er den Anschlag mit der Ukraine in Verbindung gebracht habe, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache.