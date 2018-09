SPÖ-Schul-Stadtrat: „Wir sind absolut nicht naiv“

So habe allein das Netzwerk De-Radikalisierung, bei dem Schulen gemeinsam mit der Kinder- und Jugendhilfe und der Polizei an Lösungen arbeiten, mehr als 2000 Workshops mit Lehrern gemacht. „Dieses Modell“, sagt Czernohorszky, „wird mittlerweile in ganz Europa kopiert.“ Auch die NMS von Susanne Wiesinger sei in ein solches Programm eingebunden. Czernohorszky: „Wir wissen, dass es an einzelnen Standorten clan-ähnliche Konflikte gibt, wir sind absolut nicht naiv.“ Den Vorwurf, die Stadtpolitik schaue weg oder agiere zu zurückhaltend, kann er überhaupt nicht nachvollziehen: „Meine Positionierung in solchen Fällen ist klar: Es gibt keine Toleranz für Intoleranz. Es ist die Pflicht der Stadtpolitik, Friede und Zusammenhalt zu garantieren. Wer das unterläuft, dem ist mit klarer Kante zu begegnen.“ Trotzdem sei es nicht damit getan, Lehrern oder Direktoren mehr Sanktionsmöglichkeiten in die Hand zu geben. „Es gibt schon jetzt eine Reihe an Sanktionsmöglichkeiten, von der Verwarnung bis hin zu kurzfristigen Suspendierungen.“ Das Problem sei vielfach, dass die Pädagogen oft nicht um die breite Palette bescheid wüssten.

Ein weitaus größeres Problem ist für den Landespolitiker die Haltung des Bundes: „Integrations- und Präventionsarbeit benötigen Zeit und Geld. Wenn die Bundesregierung der Stadt das Geld für 41 Sozialarbeiter und 300 Pädagogen streicht, verstärkt das nicht unbedingt den Eindruck, dass es der Bundesregierung um eine Lösung des Problems geht.“