SPÖ-Politiker verurteilen Gewalt in Rumänien

EU-Justizkommissarin Vera Jourova forderte die PSD-geführte Regierung auf, die viel kritisierten Pläne zu überdenken. „Die Gesetzentwürfe der rumänischen Regierung gefährden in ihrer Gesamtheit die Unabhängigkeit der Richter und sie beschneiden die Kompetenzen der Staatsanwälte“, sagte Jourova der Welt. „Es wäre hilfreich, wenn die Regierungspläne für eine Justizreform noch einmal überarbeitet würden“, fügte sie an.

Die EU-Kommission verurteilte das gewaltsame Vorgehen der rumänischen Sicherheitskräfte gegen ein ORF-Kamerateam bei den Anti-Regierungsprotesten am Freitagabend: „Es ist wichtig, dass die Medien ihre Arbeit machen können“, sagte ein Sprecher am Montag. Von den NEOS kam Kritik am rumänischen Koalitionspartner, der liberalen Partei Alde Romania: In einem Brief an die Führung der „Allianz der Liberalen und Demokraten Europas“ forderte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger die Überprüfung deren Mitgliedschaft in der europäischen Fraktion.

Rumänien wird nach Österreich den EU-Ratsvorsitz innehaben.