Killer, Spione, Geheimbotschaften: Wie es zum historischen Deal mit Russland kam

Evan Gershkovich wurde in Moskau zu 16 Jahren Haft verurteilt

Bald wurde offensichtlich, wen Russland wirklich wollte: Wadim Krasikov, den Tiergartenmörder von Berlin. Krasikow war Ende 2021 zu lebenslanger Haft in Deutschland verurteilt worden. Der frühere Oberst einer Spezialeinheit des russischen Geheimdienstes FSB hatte im August 2019 einen tschetschenischstämmigen Georgier im Kleinen Tiergarten in Berlin erschossen.

Er soll Präsident Putin bereits aus seiner Dienstzeit in St-Petersburg bekannt, sogar ein Freund des Kremlherrn gewesen sein - was erklärt, warum Putin sich allen Gefangendeals verweigerte, wenn nicht auch Krasikov mit dabei wäre.

Erst als Scholz zu Jahresbeginn US-Präsident Joe Biden in Washington besuchte, soll er, wie Zeuges des Treffens später der New York Times berichteten, zum US-Staatschef gesagt haben: "Für dich mache ich es" - unter der Vorgabe, dass gegen den Tiergartenmörder der in russische Haft sitzende Dissident Alexej Navalny ausgetauscht würde.

Der Oligarch fühlte vor

Schon Monate zuvor hatte der Chefgeiselverhandler des US-Außenministeriums, Roger Carstens, ausgelotet, ob sich Putin auf solch einen Deal überhaupt einlassen würde. Zufälligerweise hatte Carstens bei einem Besuch in Tel Aviv erfahren, dass auch der russische Oligarch Roman Abramowitsch in der Stadt war. Worauf er den Milliardär in einem Strandhotel traf und ihn bat, Putin zu fragen. Das werde der russische Präsident wohl kaum wollen, gab sich Abramowitsch skeptisch. Doch nach einer Woche kam die Nachricht: Putin wolle doch.

Alle Vorbereitungen für den Austausch waren bereits angelaufen, als im Februar die Nachricht kam: Navalny ist tot, in der Haft unter ungeklärten Umständen gestorben. Damit schien auch der geplante Gefangenendeal zwischen Russland und dem Westen erledigt.

Nach kurzer Schockpause entwickelten die Strategen in den USA einen neuen Plan: Das "Problem muss ausgeweitet werden", hieß nun die Vorgabe: