Spende für Notre-Dame: Milliardär verzichtet auf Steuervorteil

Allein die drei französischen Milliardärsfamilien Arnault, Pinault und Bettencourt-Meyers wollen insgesamt eine halbe Milliarde Euro für die Restaurierung von Notre-Dame geben.

Die Spendenbereitschaft ist aber auch bei einfachen Bürgern enorm: Ein junger Angestellter, zum Beispiel, spendet 500 Euro, weil er Paris liebt und das Herz dieser Stadt nicht zum Schlagen aufhören dürfe.

Bereits am Montag, kurz vor Mitternacht bot François-Henri Pinault, der mit Salma Hayek verheiratet ist, eine Großspende von 100 Millionen Euro an. „Mein Vater und ich selbst haben entschieden, mit sofortiger Wirkung 100 Millionen Euro bereitzustellen, um an dem nötigen Aufwand für den vollständigen Wiederaufbau von Notre-Dame teilzunehmen“, hieß es in der Mitteilung. Der Sohn des Milliardärs François Pinault sitzt seit Dezember 1998 auch im Verwaltungsrat des Mischkonzerns Bouygues und ist unter anderem auch Besitzer von Gucci. Die Pinaults gaben am Mittwoch bekannt, dass sie keinen Steuerbonus für die Spende kassieren wollen. Gemeinnützige Spenden reduzieren in Frankreich normalerweise die Steuerschuld um mehr als 60 Prozent ihres gespendeten Betrags. Pinault teilte mit, die Last solle nicht „den französischen Steuerzahlern aufgebürdet werden“.

Die anderen Familien werden es ihnen wohl gleich machen: