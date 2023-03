Ankara wirft Athen Militarisierung von Inseln vor

Der Sender berief sich auf Berichte, dass der US-Kongress der Lieferung der Fahrzeuge an Athen zugestimmt hatte. "Die Regierung in Athen scheint entschlossen zu sein, die Panzer trotz gegenteiliger Vereinbarungen in der Ägäis einzusetzen", hieß es. Athen reagierte vorerst nicht auf die Vorwürfe.

Griechische Regierung im Wahlkampfmodus

Die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis befindet sich indes bereits im Wahlkampfmodus. In Umfragen für die Parlamentswahlen am 9. April liegt Mitsotakis' konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) zwar weiter voran, nach dem verheerenden Zugsunglück mit 57 Toten schmolz der Vorsprung aber auf 2,5 Prozentpunkte dahin.