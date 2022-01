Spaniens Koalition streitet über Massentierhaltung

Ein Streit in der spanischen Regierungskoalition über die Massentierhaltung insbesondere im Bereich der Schweinemast hat an Schärfe zugenommen. Der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez bezeichnete Kritik seines Verbraucherministers Alberto Garzon vom linksalternativen Juniorpartner Unidas Podemos (UP) an den großen Mastanlagen als „äußerst bedauerlich“.

In Spanien erzeugtes Fleisch sei von „außerordentlicher Qualität“, betonte er vor der wichtigen Regionalwahl in Kastilien und Leon am 13. Februar. Auch dort gibt es viele Großbauernhöfe. Die konservative Opposition fordert Garzons Rauswurf, weil er das Ansehen Spaniens in der Welt beschmutzt habe.