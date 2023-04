Spanien startet Testlauf für Vier-Tage-Woche

Spanien testet versuchsweise die Einführung der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten haben einen Monat Zeit, um sich für die Teilnahme an dem staatlich finanzierten Versuch zu bewerben, teilte die linksgerichtete Regierung in Madrid am Donnerstag mit. Für den Testlauf sind 9,6 Mio. Euro reserviert worden. Zielgruppe sind kleine und mittlere Unternehmen.

Geplant ist, dass bis zu 30 Prozent der Beschäftigten mindestens zehn Prozent weniger Stunden bei vollem Gehalt arbeiten. Die Arbeitgeber erhalten dafür eine Entschädigung. Geplant ist auch die Entwicklung neuer Arbeitsmodelle unter der reduzierten Stundenzahl. Es wird erwartet, dass sich die teilnehmenden Unternehmen mindestens zwei Jahre lang an die neuen Arbeitszeiten halten.