Nicht Deutschland: In welchem EU-Land die meisten Asylanträge gestellt werden

Kolumbianische und venezolanische Restaurants säumen die Straßen im Norden und Süden von Madrid, Telefongeschäfte bieten günstig Gespräche nach Ecuador und in die Dominikanische Republik an. In Barbershops und Nagelstudios bemühen sich Südamerikaner um die Schönheit der Spanier, sie putzen die Wohnungen, pflegen die Alten und am Sonntag treffen sie sich in der evangelikalen Messe. Über eine Million spanischsprachiger Südamerikaner lebt in der spanischen Hauptstadtregion, ein Siebtel der Bevölkerung. Und die Tendenz zur Einwanderung ist steigend.

In ihrer jüngsten Veröffentlichung für März 2025 hat die Europäische Asylagentur festgehalten, dass Spanien das EU-Land mit den meisten Asylanträgen ist - vor Italien, Frankreich und Deutschland. Das liegt einerseits daran, dass die Zahl der Menschen, die aus Syrien in die EU und dort bevorzugt nach Deutschland fliehen, zurückgeht. Andererseits liegt es an Entwicklungen in amerikanischen Ländern, die sich immer mehr in Spanien bemerkbar machen. Besonders die Anzahl der Asylanträge aus Venezuela ist zuletzt stark gestiegen. Für Südamerikaner ist Spanien eine Alternative zu den USA.