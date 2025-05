Für genau rund 348.202 Venezolaner in den USA beginnt ab sofort das große Zittern. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre erhielten sie sogenannten "vorübergehenden Schutzstatus". Der gewährte den Migranten, die vor Armut, Chaos und politischer Unterdrückung in Venezuela geflohen waren, legales Aufenthalts- und Arbeitsrecht in den Vereinigten Staaten. Von Ex-Präsident Joe Biden durchgesetzt, hätte dieser Schutzstatuts bis Ende 2026 gelten sollen.

Genau dieser Schutzstatus für die Venezolaner wurde aber nun vom US-Höchstgericht aufgehoben. Es ist die größte Einzelmaßnahme in der neueren US-Geschichte, bei der einer Gruppe von Nicht-Amerikanern der Einwanderungsstatus entzogen wurde.

Bereits im Wahlkampf hatte Donald Trump im Vorjahr angekündigt, er werde Millionen Migranten aus den USA abschieben. Nun aber ergreift der US-Präsident Maßnahmen, um den Kreis der Abzuschiebenden noch einmal zu erweitern - indem eben Migranten mit mittlerweile legalen Papieren das Aufenthaltsrecht entzogen wird.

„Wir sind wehrlos und schutzlos“, schildert die 33-jährige Maria Rodriguez der Nachrichtenagentur Reuters. Seit fünf Jahren lebt sie mit ihrem Mann und zwei Kindern, darunter einem zweijährigen Sohn, der in den USA geboren wurde, in Orlando. „Wir haben Venezuela verlassen, weil wir dort nicht über die Runden kamen. Es gab keine Arbeit. … Wir haben keine Familie mehr in Venezuela. Es ist ein Drama.“