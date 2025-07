Schärfere Regeln für Migration: Portugal schließt das Tor zur EU

Seitdem treibt die Chega die regierende AD vor sich her. Am Mittwoch haben sie gemeinsam für eine massive Verschärfung des Migrations- und Staatsbürgerschaftsrechts gestimmt. Damit soll dem Kurs der sozialistischen Vorgängerregierung endgültig ein Ende gesetzt werden.

Noch vor einem Jahr gab sich Luís Montenegro kompromisslos. „Nein heißt Nein“, sagte Portugals Regierungschef auf die Frage, ob er mit der rechtsextremen Chega zusammenarbeiten würde. Seitdem ist viel passiert. Montenegro stolperte über einen Korruptionsskandal und der Atlantikstaat zum dritten Mal in drei Jahren in Neuwahlen. Der konservative Premier kam im Mai zwar gestärkt zurück ins Amt – aber auch die Rechtsaußen-Partei von André Ventura , die erstmals zweitstärkste Kraft wurde.

Brasilianer stellen die größte Einwanderungsgruppe dar. In den letzten Jahren gab es vermehrt Zuwanderung aus Südasien.

1,55 Millionen Ausländer lebten bis Ende 2024 laut Regierungszahlen in Portugal. Im Vergleich zu 2017 ist das eine Vervierfachung. Allerdings betonen Experten, die Zahlen seien mit Vorsicht zu genießen. Das nationale Statistikinstitut spricht von einer Million Zugewanderten.

Seit Mai regiert erneut der konservative Premier Luís Montenegro. Die rechtspopulistische Chega wurde erstmals zweitstärkste Kraft. Seit 2022 hat es in dem Land drei vorgezogene Wahlen gegeben.

Der Atlantikstaat ist das ärmste Land Westeuropas. 20 Prozent der Portugiesen leben an der Armutsgrenze.

Lockere Einwanderungsregeln

Jahrelang war Portugal nämlich für seine äußerst lockeren Einwanderungsregeln bekannt. Seit 2017 konnten sich Drittstaatenangehörige per einfacher „Interessenserklärung“ legalisieren lassen, wenn sie ein Jahr gearbeitet und Abgaben gezahlt hatten. „Diese Gesetzeslage war in dieser Form einzigartig in der EU und machte Portugal trotz niedriger Löhne attraktiv“, sagt der Migrationsforscher Josef Neubauer von der Universität für Weiterbildung Krems zum KURIER.

Die Folgen waren spürbar: Seit 2017 hat sich der Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung Portugals vervierfacht. Besonders viele Zuwanderer kamen zunächst aus den ehemaligen Kolonien, später zunehmend aus Asien, etwa Indien oder Nepal. Für ein Land, das bis 2016 mehr Auswanderer als Einwanderer zählte, war dies eine völlig neue Realität.