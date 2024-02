Stimmungstest für Joe Biden: Präsidentschaftsvorwahlen in South Carolina

Im US-Bundesstaat South Carolina hat am Samstag die erste offizielle Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten begonnen. Die Wahllokale öffneten am Samstagmorgen (Ortszeit) und sollten nach deutscher Zeit in der Nacht zu Sonntag schließen.

Erst danach sind Ergebnisse zu erwarten. Amtsinhaber Joe Biden will bei der Präsidentenwahl im November für eine zweite Amtszeit antreten. Parteiintern hat er dabei keine ernstzunehmende Konkurrenz. Der 81-Jährige gilt damit bereits als gesetzt. Die Abstimmung in South Carolina gilt aber als erster größerer Stimmungstest für Biden.

Das Votum in dem konservativen Südstaat der USA, wo es viele schwarze Wähler gibt, könnte Einblicke geben, wie viel Schwung Bidens Wiederwahlkampagne hat. South Carolina gilt generell eher als Hochburg der Republikaner. Die schwarze Wählerschaft ist für Bidens Kampagne landesweit aber von besonderer Bedeutung. Wer in den USA Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen. Bei Parteitagen im Sommer werden die Kandidaten dann offiziell gekürt. Die eigentliche Präsidentenwahl steht Anfang November an.