SOS-Kinderdorf untersucht Gewalt und Missbrauch in 50 Projekten

Am Donnerstag hatte SOS-Kinderdorf Österreich bekannt gegeben, dass Kinder und Jugendliche in 20 Ländern Afrika und Asiens Opfer von Gewalt, Misshandlung und sexuellem Missbrauch geworden sind. Die Zahl der Opfer wurde nicht genannt, sie sei jedenfalls "klein", hieß es gegenüber der APA. Wie das Management von SOS-Kinderdörfer weltweit nun mitteilte, gibt es in 50 von insgesamt 3.000 Einrichtungen der nationalen SOS-Kinderdorf-Vereine Handlungsbedarf.

Das kam laut Eigenangaben bei externen Überprüfungen heraus. Zuvor war es in 22 Fällen zu Untersuchungen in den Bereichen sexueller Missbrauch, Vorteilnahme und Korruption gekommen. Der Dachverband der SOS-Kinderdörfer weiß laut eigenen Angaben seit 2020, dass bekannte Vorfälle nicht konsequent untersucht wurden. Im November habe man daraufhin die Untersuchung der 22 Fälle in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden dem internationalen Senat am 26. April vorgelegt.