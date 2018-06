Soros: "Putin versucht Europa zu beherrschen"

Der ungarischstämmige US-Milliardär George Soros warnt vor den Kontakten des neuen italienischen Innenministers Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega mit Kreml-Chef Wladimir Putin. "Ich bin sehr besorgt", sagte Soros nach Medienangaben vom Sonntag. Er wies darauf hin, dass sich die neue italienische Regierung sofort für die Abschaffung der Russland-Sanktionen ausgesprochen habe.

" Putin versucht Europa zu beherrschen. Er will nicht Europa zerstören, sondern es ausnutzen, weil es über produktive Kapazität verfügt, während Russland nur Rohstoffe und die Menschen ausnutzen kann", sagte Soros bei einem Wirtschaftsfestival in Trient am Sonntag. "Ich weiß nicht, ob Putin die Lega finanziert", sagte der Investor, der mit seiner "Open Society Foundation" zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützt. Die italienische Öffentlichkeit habe "das Recht zu wissen, ob Salvini Geld von Putin erhält", betonte Soros.