Sobotka: Kritische Worte in der Duma

Nachdem die russische Seele gestreichelt war, sprach Sobotka die heiklen Punkte an. „Als Vorsitzland der EU sehen wir die Beziehungen zu Russland von geopolitischen Spannungen überschattet. Das betrifft insbesondere die Ereignisse in der Ukraine“, sagte er in der russischen Duma. Und prangerte weiter an: „ Österreich hat signalisiert, dass für uns eine Anpassung des Sanktionsregimes vorstellbar ist, wenn es bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen entsprechende Fortschritte gibt. Diese sind nicht zu erkennen, selbst der Waffenstillstand im Donbass ist brüchig“.

Dann rollte Sobotka auch die Spionageaffäre auf: Er erinnerte Russland daran, was es bedeutet „eine starke Partnerschaft zu haben“. Da haben „Cyber-Attacken, Destabilisierung, oder Spionage keinen Platz“. Vielmehr zerstöre man „dadurch Vertrauen und gibt Vorurteilen neue Nahrung“.

Der Vorsitzender der Duma, Vyacheslav Volodin, hörte die mahnenden Worte und gab zu, dass es „in der Tat einige sehr schwierige Themen gibt“, dass er aber beim Vier-Augen-Gespräch mit Sobotka „kein drängendes Thema“ ausgelassen habe.

Der Duma-Chef nützte die Gelegenheit, vor ausländischen Journalisten Russlands Sichtweise im Ukraine-Konflikt darzustellen. Von Einsicht war da nichts zu spüren. Im Gegenteil: Ukraine-Präsident Poroschenko nutze den Vorfall nur, um die Wahlen noch zu gewinnen. Und die russischen Grenzsoldaten, deren Handeln den aktuellen Konflikt auslöste, sind für den Duma-Chef sowieso Helden.