So gedenkt Russland dem Ende des Zweiten Weltkriegs

Ebenso wie Österreich, gedenkt auch Russland jährlich der Beendigung des zweiten Weltkriegs. Während die Feierlichkeiten in Österreich am 8. Mai stattfinden, begeht Russland die Feierlichkeiten am 9. Mai. Der Grund ist ein einfacher: Die Zeitverschiebung gen Osten. Und so zeleberierte das Land unter den Augen des Präsidenten Wladimir Putin und dem Eindruck der Spannungen um das Atomabkommen den historischen Tag.

Am 73. Jahrestag des Kriegsendes fuhr Russland rund 160 Einheiten Militärtechnik auf. Moskau nutzt den Siegestag traditionell für eine Heerschau. Neben Panzern rollten Fahrzeuge mit Iskander-Raketen, Interkontinentalraketen des Typs Jars und moderne Drohnen über den Roten Platz. Auch Soldaten, die für Russland in Syrien gekämpft hatten, marschierten auf. Weltkriegsveteranen saßen im Sonnenschein auf den Ehrenplätzen auf der Tribüne, neben ihnen Kinder in grünen Mini-Uniformen.Als Putin an den Veteranen vorbeischritt, verneigten sich die einstigen Soldaten vor dem Oberbefehlshaber und applaudierten ihm.