Schallenberg hielt EU-Botschafter trotz Affäre um Porno-Blog im Amt

Es war eine hausinterne Causa, mit der das Außenministerium unter Beate Meinl-Reisinger (Neos) diesen Sommer alle Hände voll zu tun hatte: Im Juli wurde bekannt, dass ein österreichischer Botschafter in einem EU-Land einen Sadomaso-Blog betrieben hat. Konkret geht es um Blogeinträge, verfasst aus Sicht einer Frau unter dem Pseudonym „Caro“. Dabei handelt es sich durchwegs um explizite Darstellungen von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen. Die Frau schildert immer wieder, wie sie selbst und andere Frauen Männern willenlos zu Diensten stehen.

Untersuchungen 2024 Der Diplomat wurde inzwischen abberufen, allerdings hatten entsprechende Untersuchungen bereits im Jahr 2024 begonnen. Von Meinl-Reisinger wurde schließlich im Sommer eine Untersuchungskommission beauftragt, den Fall zu überprüfen. Sie nahm im August unter der Leitung von Ex-Verteidigungsminister Thomas Starlinger, mittlerweile sicherheitspolitischer Berater Meinl-Reisingers, ihre Arbeit auf. Bei einem Medientermin am Montagnachmittag präsentierte Starlinger den Bericht. Die Kommission hält darin fest, dass unter Vorliegen der vorhandenen Informationen der Beamte aus Brüssel abgezogen werden hätte müssen. Die Personalvertretung habe eindeutig diese Empfehlung ausgegeben.

Reputationsschaden Konkret heißt es im Bericht unter anderem: „Aus Sicht der Kommission lag der Entscheidung, den betroffenen Beamten im Anlassfall auf seiner Position zu belassen, eine Fehleinschätzung hinsichtlich des Risikos einer externen Erpressbarkeit, des öffentlichen Bekanntwerdens der festgestellten Tätigkeiten (insbesondere des von ihm betriebenen pornografischen Blogs) und damit eines Vertrauensverlusts der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben (Reputationsschaden) zugrunde.“ Der Beamte war Kabinettschef von Meinl-Reisingers Amtsvorgänger Alexander Schallenberg. Dieser war nach übereinstimmenden Aussagen von Auskunftspersonen über den Vorgang informiert. Unter Schallenberg wurde ein Disziplinarverfahren eingeführt. Die Sektionsleitung habe also laut der Kommission ihre Arbeit gut gemacht und richtig gehandelt.

Gegen Empfehlung gehandelt Die Abberufung wäre dann jedoch Sache der Ressortleitung – also des Ministers, zu diesem Zeitpunkt Alexander Schallenberg – gewesen, hält Starlinger fest. Es wurde jedoch nur ein Verweis ausgesprochen, der Beamte blieb also weiterhin im Amt. Die Gründe, warum der Beamte nicht abberufen wurde, „sind uns leider verborgen geblieben“, so Starlinger. Der ehemalige Außenminister habe auf eine entsprechende Kontaktanfrage per Mail nicht reagiert.

Kein Zusammenhang mit Hack Brisant war für die Kommission zudem die Frage zu potenziellen Sicherheitslücken im Außenministerium. So sorgte der Verdacht für Aufsehen, ein vom Beamten verwendeter Mail-Account könnte mit einem Hackerangriff auf das Außenministerium im Jahr 2019 in Verbindung stehen. Die Geräte des Beamten wurden von der Kommission entsprechend geprüft.