Slowenien legt sich mit Klimastrategie langfristig auf Kernkraft fest

Slowenien hat eine langfristige Klimastrategie bis 2050 verabschiedet, die laut Kritik aus den Umweltorganisationen die Energiezukunft des Landes in Richtung der Atomenergie steuert. Die Strategie steuere nur auf ein Szenario zu: den Bau eines neuen Reaktorblocks im Kernkraftwerk Krsko, kritisierte die slowenische Greenpeace via Twitter, nachdem das Dokument am Dienstag im Parlament verabschiedet wurde.

In der Strategie wird unter anderem festgelegt, dass Slowenien "eine langfristige Nutzung der Kernkraft" plane und zu diesem Zweck die Verwaltungsverfahren und Vorbereitung der Dokumentation für Investitionsentscheidungen durchführe. Diese Bestimmung, die aus Sicht von Umweltschützern und eines Teils der Opposition am umstrittensten ist, wurde nachträglich mit einer Ergänzung der Koalitionsparteien in das Dokument hineingeschrieben, nachdem sie zuvor im zuständigen Parlamentsausschuss auf Antrag der Opposition gestrichen worden war.

Nach Ansicht von NGOs wird damit ohne öffentliche Diskussion die Rechtsgrundlage für formelle Verfahren für den Bau eines zweiten Atommeilers in Krsko geschaffen. Die Strategie werde de facto die Basis für den Start aller Verfahren für den neuen Reaktorblock sein, inklusive der Energiegenehmigung, staatlicher Raumplanung und der Baugenehmigung, mahnten die Organisationen in einem Schreiben an das Parlament. Sie riefen zur Ablehnung der umstrittenen Bestimmung auf.