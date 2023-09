Harte Bandagen in der Slowakei: Spitzenpolitiker prügeln sich im Wahlkampf

Zwei der prominentesten Politiker der Slowakei haben sich im Wahlkampf öffentlich geprügelt. Wie TV-Bilder und Internetvideos zeigten, war der konservativ-populistische Ex-Ministerpräsident Igor Matovic am Mittwoch mit dem Auto in eine im Freien stattfindende Pressekonferenz der in den Umfragen führenden linkspopulistischen Oppositionspartei Smer-SSD gefahren, um sie zu stören.

Dabei kam es zum Handgemenge mit Ex-Innenminister Robert Kalinak, die Polizei musste eingreifen.