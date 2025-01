Slowakei: Regierung möchte LGBTIQ+-Rechte einschränken

Die slowakische Regierung will per Verfassungsänderung die Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren und Transgender einschränken - und stellt damit den Vorrang von EU-Recht vor nationalem Recht in Frage. Es gehe um "die Traditionen, das kulturelle und geistige Erbe unserer Vorfahren", erklärte der nationalistische Regierungschef Robert Fico am Dienstag. Er wolle eine "Verfassungsbarriere gegen den Progressivismus" errichten und wieder auf "gesunden Menschenverstand" setzen.

"Es gibt zwei Geschlechter, männlich und weiblich" und dies von Geburt an, heißt es in dem Entwurf der Regierung für die Verfassungsänderung. Fico ließ sich dabei nach eigenen Angaben vom neuen US-Präsidenten Donald Trump inspirieren. Mit diesen Worten hatte Trump vor gut einer Woche verfügt, dass in seinem Land beim Geschlecht nur noch "weiblich" oder "männlich" angegeben werden kann und nicht etwa "divers".