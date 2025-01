Putin sichert Slowakei weitere Gaslieferungen zu

Russland hat der Slowakei nach Angaben von Ministerpräsident Robert Fico auch nach dem Ende des Gastransits durch die Ukraine Gaslieferungen versprochen. Der russische Konzern Gazprom würde sich um Alternativen bemühen, sagte Fico am Freitag vor einem Parlamentsausschuss in Bratislava. "Ich habe mit Putin über einen Vertrag zwischen uns und Gazprom gesprochen", sagte Fico, der Kreml-Chef Wladimir Putin am 22. Dezember in Moskau getroffen hat.