Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntagabend in mehreren Städten der Slowakei gegen die vom linkspopulistischen Ministerpräsidenten Robert Fico geführte Dreiparteien-Regierung protestiert.

Proteste in der Slowakei gegen "autoritäre Tendenzen"

Die damalige brutale Niederschlagung einer Studentendemonstration in Prag hatte Massenproteste in der Tschechoslowakei ausgelöst, die schließlich zum Sturz der Diktatur führten. Deshalb ist der Jahrestag sowohl in Tschechien als auch in der Slowakei als "Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie" Staatsfeiertag.