Seit mehr als einem Jahr treibt die slowakische Regierung ein Gesetz voran, das Nichtregierungsorganisationen (NGO), die auch aus dem Ausland Geld erhalten, verpflichtet, sich als „Organisationen mit ausländischer Unterstützung “ zu bezeichnen. Am Mittwoch wird es im Parlament in Bratislava diskutiert - und dürfte auch gleich verabschiedet werden.

Die EU hatte unter anderem deswegen für Ungarn vorgesehene Gelder zurückgehalten. Doch da war der Schaden für einige NGOs bereits geschehen.

"Schande über diese Regierung", riefen Tausende Demonstranten am vergangenen Donnerstag als sie in der slowakischen Hauptstadt zum Parlament marschierten, um gegen das Gesetz zu protestieren. Der von der rechtsextremen Slowakischen Nationalpartei (SNS) noch verschärfte Gesetzentwurf soll die Kontrolle über das, was sie als "Lobbyarbeit" bestimmter Nichtregierungsorganisationen bezeichnet, noch strenger gestalten. Ausgenommen dabei sind nur: Kirchen, Arbeitgeber, Sportverbände und einige andere Interessengruppen.

Spenden offen legen

Die betroffenen NGOs müssen ihre jährliche Einnahmen offen legen, Ausgaben, Spenderidentitäten und den Namen von Personen, die mehr als 5.000 Euro pro Jahr spenden. Organisationen, die sich in irgendeiner Form politisch engagieren – direkt oder indirekt –, müssten zudem ihre Aktivitäten in einer Lobbydatenbank speichern.

„Das ist keine Transparenz, sondern Überwachung“, kritisiert Anwältin Eva Kováčechová das Vorhaben. Sie wirft der Regierung im Gespräch mit dem slowakischen Medium Spectator vor, Andersdenkende gezielt zu verfolgen, anstatt für echte Rechenschaftspflicht zu sorgen. „Wenn Transparenz wirklich das Ziel wäre, wüssten wir bereits, wer ihre Kampagnen finanziert – und wem ihre Villen und Ferienhäuser gehören.“